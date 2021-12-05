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Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек

Воскресенье, 5 декабря 2021, 05:42
Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек
JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли по меньшей мере 13 человек.

Источник: официальный представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии Абдул Мухари, которого цитирует Reuters

Детали: Кроме того, 98 человек получили ранения, в том числе две беременные женщины. Как сообщается, 41 человек получил ожоги. По меньшей мере, 35 человек госпитализировали.

902 человека эвакуировали.

Напомним:

  • Индонезия находится между "Тихоокеанским огненным кольцом", зоной с высокой сейсмической активностью, где встречаются разные плиты земной коры и создают большое количество землетрясений и извержений вулканов.
  • Семеру – довольно активный вулкан, регулярно выбрасывающий пепел на высоту до 4 300 метров. 4 декабря Семеру  извергался второй раз за последние месяцы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индонезиястихийное бедствие
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