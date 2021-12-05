Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек
Воскресенье, 5 декабря 2021, 06:42
В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли по меньшей мере 13 человек.
Источник: официальный представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии Абдул Мухари, которого цитирует Reuters
Детали: Кроме того, 98 человек получили ранения, в том числе две беременные женщины. Как сообщается, 41 человек получил ожоги. По меньшей мере, 35 человек госпитализировали.
902 человека эвакуировали.
Напомним:
- Индонезия находится между "Тихоокеанским огненным кольцом", зоной с высокой сейсмической активностью, где встречаются разные плиты земной коры и создают большое количество землетрясений и извержений вулканов.
- Семеру – довольно активный вулкан, регулярно выбрасывающий пепел на высоту до 4 300 метров. 4 декабря Семеру извергался второй раз за последние месяцы.