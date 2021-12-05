Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли по меньшей мере 13 человек.

Источник: официальный представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии Абдул Мухари, которого цитирует Reuters

Детали: Кроме того, 98 человек получили ранения, в том числе две беременные женщины. Как сообщается, 41 человек получил ожоги. По меньшей мере, 35 человек госпитализировали.

902 человека эвакуировали.

Напомним: