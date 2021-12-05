Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек

Воскресенье, 5 декабря 2021, 06:42
JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли по меньшей мере 13 человек.

Источник: официальный представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии Абдул Мухари, которого цитирует Reuters

Детали: Кроме того, 98 человек получили ранения, в том числе две беременные женщины. Как сообщается, 41 человек получил ожоги. По меньшей мере, 35 человек госпитализировали.

902 человека эвакуировали.

Напомним:

  • Индонезия находится между "Тихоокеанским огненным кольцом", зоной с высокой сейсмической активностью, где встречаются разные плиты земной коры и создают большое количество землетрясений и извержений вулканов.
  • Семеру – довольно активный вулкан, регулярно выбрасывающий пепел на высоту до 4 300 метров. 4 декабря Семеру  извергался второй раз за последние месяцы.

Темы: Индонезиястихийное бедствие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий

Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину

Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации

Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии

Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17

Путин рассказал, как договорился с Байденом дальше говорить о вопросах расширения НАТО

Все новости...
Индонезия
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии в речке утонули 11 школьников
В Индонезии убили лидера террористической сети, связанной с ИГИЛ
Последние новости
02:45
Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали
01:48
Байден о размещении войск США в Украине в случае вторжения РФ: "Не рассматривается"
00:49
В Индии разбился вертолет, среди погибших министр обороны
23:58
"Динамо" завершает Лигу Чемпионов поражением в Португалии
23:37
Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий
23:13
В Швейцарии избрали президента на 2022 год
22:44
Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину
22:10
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
21:55
Новости экономики: Коломойский и "1+1", конец пандемии
21:42
Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации
Все новости...