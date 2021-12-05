Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сутки на Донбассе прошли без нарушений — штаб

Воскресенье, 5 декабря 2021, 07:40
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Сутки 4 декабря на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: штаб ООС

Детали: Также, как отмечается, потери не зафиксированы по состоянию на 7 утра 5 декабря.

Напомним: 3 декабря на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, три из них - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Индии разбился вертолет, среди погибших министр обороны

Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий

Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину

Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации

Новости 8 декабря: результаты разговора Байдена и Путина, поддержка Хорватии

Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты били из противотанковой пушки в сторону Красногоровки
Российские боевики ранили украинского военного на Востоке
Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Последние новости
03:45
В Англии усиливают Covid-ограничения на фоне распространения "Омикрона"
02:45
Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали
01:48
Байден о размещении войск США в Украине в случае вторжения РФ: "Не рассматривается"
00:49
В Индии разбился вертолет, среди погибших министр обороны
23:58
"Динамо" завершает Лигу Чемпионов поражением в Португалии
23:37
Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий
23:13
В Швейцарии избрали президента на 2022 год
22:44
Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину
22:10
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
21:55
Новости экономики: Коломойский и "1+1", конец пандемии
Все новости...