Сутки на Донбассе прошли без нарушений — штаб

Сутки 4 декабря на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: штаб ООС

Детали: Также, как отмечается, потери не зафиксированы по состоянию на 7 утра 5 декабря.

Напомним: 3 декабря на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, три из них - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранение.