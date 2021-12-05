Сутки на Донбассе прошли без нарушений — штаб
Воскресенье, 5 декабря 2021, 06:40
Сутки 4 декабря на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны врага и без потерь среди украинских военнослужащих.
Источник: штаб ООС
Детали: Также, как отмечается, потери не зафиксированы по состоянию на 7 утра 5 декабря.
Напомним: 3 декабря на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, три из них - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Украинская правда