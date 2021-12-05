Синоптики рассказали, где выпадет снег
В западных областях Украины в воскресенье и понедельник ожидается мокрый снег и гололедица, в то же время на юге – около 10° тепла.
Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 5 декабря в западных областях небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. На остальной территории без осадков.
Температура от -2° до +3°, в южной части страны от 3° до 8° тепла.
В Карпатах небольшой снег, 0-5° мороза.
В воскресенье в Киеве и столичном регионе переменная облачность, без осадков. Температура от 2° мороза до 3° тепла.
6 декабря ожидается облачная погода, ночью в Правобережье, а днем почти во всех регионах мокрый снег или дождь.
Температура в западных областях в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 1-6° мороза. На остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем в северных и восточных областях 0-5° тепла, в центральной части +4+9°, на юге страны местами до +14°.