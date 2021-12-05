Синоптики рассказали, где выпадет снег

В западных областях Украины в воскресенье и понедельник ожидается мокрый снег и гололедица, в то же время на юге – около 10° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 5 декабря ​​в западных областях небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. На остальной территории без осадков.

Температура от -2° до +3°, в южной части страны от 3° до 8° тепла.

В Карпатах небольшой снег, 0-5° мороза.

В воскресенье в Киеве и столичном регионе переменная облачность, без осадков. Температура от 2° мороза до 3° тепла.

6 декабря ожидается облачная погода, ночью в Правобережье, а днем ​​почти во всех регионах мокрый снег или дождь.

Температура в западных областях в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 1-6° мороза. На остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​в северных и восточных областях 0-5° тепла, в центральной части +4+9°, на юге страны местами до +14°.