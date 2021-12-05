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В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть "Северный поток-2" глава ЕНП

Воскресенье, 5 декабря 2021, 11:42
В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть Северный поток-2 глава ЕНП
Северный поток-2, фото AFP/Getty Images

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток -2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток - 2" конец, - заявил евродепутат. - Ввод в эксплуатацию был бы тогда исключен. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить".

По мнению Вебера, сложившаяся ситуация является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества".

"Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины", - констатировал он.

Строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящее по дну Балтийского моря и имеющее длину 1234 километра (2468 км за двумя нитями), завершено. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако сырье по нему пока не поступает.

В середине октября немецкий регулятор – Федеральное агентство по сетям (BNetzA) – приостановил процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Читайте подробнее: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс, а также: Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.

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Темы: Северный поток-2ЕСвойнаУкраинаРосcия
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