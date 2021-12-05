Пропавшего на Николаевщине ребенка нашли мертвым

В Николаевской области в воскресенье нашли тело 9-летнего мальчика, ребенок исчез днем ​​ранее.

Источник: областная полиция в Facebook

Детали: В субботу в полицию обратились родители, которые сообщили, что их сын ушел с территории двора и место его нахождения неизвестно.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка, по тревоге был поднят личный состав нескольких отделений полиции, кинологи, ювенальные полицейские и оперативники. Также к поиску мальчика присоединились спасатели, местные жители, волонтеры и небезразличные граждане.

Утром 5 декабря в ходе развернутой поисковой операции тело мальчика было найдено в реке Кодыма.

Дословно: "Сегодня (в воскресенье - УП) около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвым. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти".