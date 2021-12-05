Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пропавшего на Николаевщине ребенка нашли мертвым

Воскресенье, 5 декабря 2021, 14:11
Поиски мальчика, фото полиции

В Николаевской области в воскресенье нашли тело 9-летнего мальчика, ребенок исчез днем ​​ранее.

Источник: областная полиция в Facebook

Детали: В субботу в полицию обратились родители, которые сообщили, что их сын ушел с территории двора и место его нахождения неизвестно.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка, по тревоге был поднят личный состав нескольких отделений полиции, кинологи, ювенальные полицейские и оперативники. Также к поиску мальчика присоединились спасатели, местные жители, волонтеры и небезразличные граждане.

Утром 5 декабря в ходе развернутой поисковой операции тело мальчика было найдено в реке Кодыма.

Дословно: "Сегодня (в воскресенье - УП) около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвым. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти".

 
Фото поліції

Темы: дети
powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 8 655 больных и 467 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: ситуация с Covid, Пентагон о наращивании войск РФ

Лидеры 5 государств выступили за возобновление переговоров в Нормандском формате

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – Пентагон

Байден будет говорить с Зеленским после звонка с Путиным – МИД

США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину – СМИ

Все новости...
дети
Польша начнет в декабре Covid-вакцинацию детей с 5 лет
13-летний подросток получил 3 года в спецучреждении за убийство 6-летней девочки
Италия одобрила ковид-вакцинацию детей с 5 лет
Последние новости
08:36
Байден поговорил с лидерами Германии, Италии, Франции и Британии перед видеоконференцией Путиным
08:31
Более 188 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса в День ВСУ
08:20
Covid в Украине: 8 655 больных и 467 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: ситуация с Covid, Пентагон о наращивании войск РФ
07:34
"Политическая провокация": Китай отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
06:28
По распространению Covid в Европе лидируют Великобритания и Германия
05:33
Сирия заявила об атаке порта Латакия со стороны Израиля
04:48
Франция закрывает ночные клубы и вводит масочный режим в школах
03:52
В Киеве горели две квартиры, погиб мужчина
02:55
Лидеры 5 государств выступили за возобновление переговоров в Нормандском формате
Все новости...