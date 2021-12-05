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В результате схода лавины в Австрии погибли лыжники

Воскресенье, 5 декабря 2021, 13:25
В результате схода лавины в Австрии погибли лыжники
Спасатели расчищают снег, Фото Getty Images

Три лыжника погибли и двое получили ранения в результате схода лавины в центральной Австрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

Жертвы были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых попали под снежную плиту шириной около 200 метров, когда поднимались на склон во время лыжного тура в субботу в районе Твенг в провинции Зальцбург.

Троих лыжников полностью накрыла лавина, а еще двое частично попали в снежную ловушку и смогли освободиться, говорится в сообщении местной полиции. Двух лыжников спасателям удалось обнаружить с помощью поисковых устройств; один был уже мертв, а другой скончался в больнице в Клагенфурте.

Третий погребенный лыжник не имел при себе поисковика. Его тело обнаружили примерно через четыре часа после схода лавины.

Жертвами стали граждане Австрии, двум из них 19 лет, третьему - 24. Двоих раненых лыжников доставили в местную больницу.

Темы: Австрия
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