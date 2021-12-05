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Боррель: нужно показать Москве возможные последствия нового нападения на Украину

Воскресенье, 5 декабря 2021, 15:37
Боррель: нужно показать Москве возможные последствия нового нападения на Украину
Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил озабоченность ситуацией на границе Украины и России.

Об этом он сказал в интервью La Repubblica, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Украина, безусловно, является нашим партнером, союзником. Поэтому мы стоим на их стороне", – сказал Боррель.

По его словам, на встрече в рамках министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме глава МИД РФ Сергей Лавров отрицал какую-либо военную деятельность.

По мнению Борреля, сейчас речь идет о том, чтобы показать Москве "все возможные последствия".

"Мы должны остаться на докризисной стадии", - заявил дипломат.

Он не подробно проиллюстрировал, что может произойти в случае нападения России.

"Это зависит от многих факторов. Можно ли представить себе настоящее вторжение, как в Крыму? Я не знаю", – сказал Боррель. Надо пытаться избежать ухудшения ситуации, добавил он.

Напомним, в последние дни - на фоне встречи Североатлантического совета и Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ – прозвучала серия заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ.

Со своей стороны, западные союзники выразили мощную поддержку Украине. Среди прочего, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости идей о "сферах влияния" крупных геополитических игроков в современном мире и заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение, быть или не быть Украине в Альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, ранее не применявшихся, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить российского вторжения на территорию Украины.

Читайте подробнее: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс, а также: Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.

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Темы: ЕСРосcия
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