Боррель: нужно показать Москве возможные последствия нового нападения на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил озабоченность ситуацией на границе Украины и России.

Об этом он сказал в интервью La Repubblica, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Украина, безусловно, является нашим партнером, союзником. Поэтому мы стоим на их стороне", – сказал Боррель.

По его словам, на встрече в рамках министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме глава МИД РФ Сергей Лавров отрицал какую-либо военную деятельность.

По мнению Борреля, сейчас речь идет о том, чтобы показать Москве "все возможные последствия".

"Мы должны остаться на докризисной стадии", - заявил дипломат.

Он не подробно проиллюстрировал, что может произойти в случае нападения России.

"Это зависит от многих факторов. Можно ли представить себе настоящее вторжение, как в Крыму? Я не знаю", – сказал Боррель. Надо пытаться избежать ухудшения ситуации, добавил он.

Напомним, в последние дни - на фоне встречи Североатлантического совета и Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ – прозвучала серия заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ.

Со своей стороны, западные союзники выразили мощную поддержку Украине. Среди прочего, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости идей о "сферах влияния" крупных геополитических игроков в современном мире и заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение, быть или не быть Украине в Альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, ранее не применявшихся, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить российского вторжения на территорию Украины.

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