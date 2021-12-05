Оккупанты два месяца держали в карцере украинского политзаключенного Захтея

Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 г. Симферополя во временно оккупированном Крыму, якобы за нарушение режима.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Дословно: "Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемение рук и ног.

Указанные действия со стороны администрации колонии противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН".

Детали: Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер.

Омбудсмен добавила, что 5 декабря дочери Захтея Александре исполняется 6 лет. Со времени задержания политзаключенного в августе 2016 года мать воспитывает ребенка сама.

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