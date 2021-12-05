Оккупанты два месяца держали в карцере украинского политзаключенного Захтея
Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 г. Симферополя во временно оккупированном Крыму, якобы за нарушение режима.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook
Дословно: "Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемение рук и ног.
Указанные действия со стороны администрации колонии противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН".
Детали: Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер.
Омбудсмен добавила, что 5 декабря дочери Захтея Александре исполняется 6 лет. Со времени задержания политзаключенного в августе 2016 года мать воспитывает ребенка сама.
Предыстория:
- ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы так называемых "украинских диверсантов", среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом, и Евгений Панов. Российские спецслужбы утверждали, что "группа диверсантов" якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
- В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея измосковского СИЗО "Лефортово" в Крым.
- В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ спросьбой лишить его российского гражданства.
- В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).
- В сентябре 2019 года стало известно, что Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, поскольку его не оказалось в списках на обмен.