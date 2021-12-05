Девушке Протасевича в Беларуси предъявили обвинение: ей грозит 6 лет тюрьмы

Девушке оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, россиянке Софии Сапеге в Беларуси предъявили окончательное обвинение, по которому ей грозит до 6 лет тюрьмы.

Источник: русская служба ВВС, отчим Сапеги Сергей Дудич в комментарии "Интерфаксу"

Детали: Русская служба ВВС со ссылкой на два источника сообщила, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение.

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит 6 лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников ВВС, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Только после приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать самопровозглашенный президент Беларуси, сказал ВВС адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

Сапеге вменяется администрирование телеграм-канала "Черная книга Беларуси" (признан в Беларуси экстремистским), в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором "Черной книги Беларуси".

По словам источников, в пятницу Сапегу вызывали в СК на следственные действия. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу.

В воскресенье отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил "Интерфаксу" факт предъявления обвинения своей падчерице, а также отметил, что та находится в крайне подавленном психологическом состоянии.

"Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы", - сообщил он.

"Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - предположил он.

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