Девушке Протасевича в Беларуси предъявили обвинение: ей грозит 6 лет тюрьмы
Девушке оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, россиянке Софии Сапеге в Беларуси предъявили окончательное обвинение, по которому ей грозит до 6 лет тюрьмы.
Источник: русская служба ВВС, отчим Сапеги Сергей Дудич в комментарии "Интерфаксу"
Детали: Русская служба ВВС со ссылкой на два источника сообщила, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение.
Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит 6 лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.
По данным источников ВВС, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.
Только после приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать самопровозглашенный президент Беларуси, сказал ВВС адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.
Сапеге вменяется администрирование телеграм-канала "Черная книга Беларуси" (признан в Беларуси экстремистским), в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором "Черной книги Беларуси".
По словам источников, в пятницу Сапегу вызывали в СК на следственные действия. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу.
В воскресенье отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил "Интерфаксу" факт предъявления обвинения своей падчерице, а также отметил, что та находится в крайне подавленном психологическом состоянии.
"Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы", - сообщил он.
"Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - предположил он.
Предыстория:
- Сапегу задержали 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
- Изначально Сапега проходила подозреваемой по массовым "протестным" делам по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и части 1 статьи 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков). Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.
- В июне стало известно, что Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО в Минске под домашний арест в дом, где они жили вместе. В сентябре Сапеге продлили арест до 25 декабря, сообщает ВВС.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Позже государственный канал "Беларусь 1" показал комментарии Софии Сапеги, которая якобы считает, что спецслужбы Беларуси не причастны к посадке самолета.