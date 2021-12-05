Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Девушке Протасевича в Беларуси предъявили обвинение: ей грозит 6 лет тюрьмы

Воскресенье, 5 декабря 2021, 16:41
Девушке Протасевича в Беларуси предъявили обвинение: ей грозит 6 лет тюрьмы
Cофия Сапега, фото с Instagram

Девушке оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, россиянке Софии Сапеге в Беларуси предъявили окончательное обвинение, по которому ей грозит до 6 лет тюрьмы.

Источник: русская служба ВВС, отчим Сапеги Сергей Дудич в комментарии "Интерфаксу"

Детали: Русская служба ВВС со ссылкой на два источника сообщила, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение.

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит 6 лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников ВВС, Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Только после приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать самопровозглашенный президент Беларуси, сказал ВВС адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

Сапеге вменяется администрирование телеграм-канала "Черная книга Беларуси" (признан в Беларуси экстремистским), в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором "Черной книги Беларуси".

По словам источников, в пятницу Сапегу вызывали в СК на следственные действия. До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу.

В воскресенье отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил "Интерфаксу" факт предъявления обвинения своей падчерице, а также отметил, что та находится в крайне подавленном психологическом состоянии.

"Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы", - сообщил он.

"Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - предположил он.

Предыстория:

  • Сапегу задержали 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
  • Изначально Сапега проходила подозреваемой по массовым "протестным" делам по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и части 1 статьи 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков). Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.
  • В июне стало известно, что Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО в Минске под домашний арест в дом, где они жили вместе. В сентябре Сапеге продлили арест до 25 декабря, сообщает ВВС.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Позже государственный канал "Беларусь 1" показал комментарии Софии Сапеги, которая якобы считает, что спецслужбы Беларуси не причастны к посадке самолета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: