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В Ужгороде огромную менору сбросили в реку

Воскресенье, 5 декабря 2021, 18:29
фото: Ольга Мамолова в Facebook

В Ужгороде менору, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, обнаружили в реке.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Представители еврейской общины позвонили в полицию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей".

Детали: По словам Дан, сообщение в полицию поступило около 15 часов воскресенья.

Как отмечает Суспільне, высота меноры составляет 8 метров.

 
Ольга Мамолова в Facebook, Суспільне

Темы: Ужгородевреи
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