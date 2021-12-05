В Ужгороде огромную менору сбросили в реку

В Ужгороде менору, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, обнаружили в реке.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Представители еврейской общины позвонили в полицию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей".

Детали: По словам Дан, сообщение в полицию поступило около 15 часов воскресенья.

Как отмечает Суспільне, высота меноры составляет 8 метров.