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Почти всю Украину накроет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица

Воскресенье, 5 декабря 2021, 19:23
pixabay.com

В понедельник в западных и северных областях, а также по Киеву и области ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Киеве и области 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В западных и северных областях также прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедицу. Ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500м. I уровень опасности, желтый.

Укргидрометцентр предупреждает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В целом 6 декабря в Украине ночью небольшой снег и мокрый снег, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны без существенных осадков.

 

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​0-5°, в центральной части 4-9°, на юге страны до 12°.

В Киевской области ночью 6 декабря небольшой снег, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​1-3° тепла.

Украинская правда
Темы: погода
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