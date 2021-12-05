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Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС умер

Воскресенье, 5 декабря 2021, 19:44
Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС умер
укринформ

Один из четырех пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС, произошедшей 28 ноября, скончался в реанимации.

Источник: ДТЭК Бурштынская ТЭС

Детали: Отмечается, что 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.

В Бурштынской ТЭС заверили, что администрация станции полностью снабжала потерпевшего медикаментами, предоставляла все необходимое и была на связи с родными и медиками. После смерти работника его родные получат все необходимые пособия от станции, говорится в сообщении.

Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет, сообщили в ТЭС.

Что предшествовало: 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошла авария, в результате которой госпитализировали четырех работников с сильными ожогами.

Украинская правда
Темы: аварияДТЭКэнергетика
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