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Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли не менее 14 человек

Понедельник, 6 декабря 2021, 04:48

Спасатели в Индонезии вели поисковые работы в селах, покрытых горячим пеплом в воскресенье после того, как из-за извержения вулкана Семера погибло по меньшей мере 14 человек и десятки получили травмы.

Источник: AFP, News24

Детали: Извержение вулкана на самой большой горе острова Ява неожиданно застало местных жителей в субботу, заставив тысячи людей скрыться, а сотни семей были вынуждены найти убежище в импровизированных приютах.

По меньшей мере, 11 сел района Лумаджанг на Восточной Яве были покрыты вулканическим пеплом, а дома и транспортные средства затопила лава, уничтожив скот.

Кроме того, для 1 300 эвакуированных приютом стали мечети, школы, ратуши.

"Количество выявленных жертв составляет 14 человек", - сказал на пресс-конференции в воскресенье представитель Национального агентства по уменьшению последствий стихийных бедствий Абдул Мухари.

Также пострадали, по меньшей мере, 56 человек, в том числе две беременные женщины. Большинство пострадавших получили серьезные ожоги.

По словам Мухари, вблизи извержения было спасено около 10 человек, попавших в ловушку.

Геологическое агентство страны сообщило, что в ближайшие три дня ожидается дождь, который может еще больше помешать спасательным работам.

Также существует риск, что дождь приведет к образованию новой лавы.

Что было раньше: Жители индонезийского острова Ява вынуждены были бежать от огромного облака пепла от вулкана, вывергнувшегося уже второй раз за последние месяцы. 

Темы: Индонезиястихийное бедствие
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