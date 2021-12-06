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В Турции произошло землетрясение

Понедельник, 6 декабря 2021, 06:48
В Турции произошло землетрясение
фото: Getty Images

В юго-восточной турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Источник: Anadolu Agency

Детали: Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы на глубине 7,62 км.

Губернатор провинции и и.о. главы муниципалитета Вана Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Сотрудники AFAD, жандармерия и группы экстренной службы проводят необходимые работы на местах.

Темы: Турция
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