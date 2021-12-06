Почти 1,3 млн прививок против Covid за неделю сделали в Украине

За неделю с 29 ноября по 5 декабря в Украине сделали почти 1,3 миллиона прививок против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Почти 1,3 млн прививок против Covid-19 сделано за прошлую неделю в Украине!".

Детали. В воскресенье 5 декабря 70 797 человек были вакцинированы против Covid-19: первую дозу вакцины получил 27 161 человек, вторую дозу – 43 636 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране сделали 25 559 141 прививку, привили 13 753 066 человек.

Первую дозу вакцины получили 13 753 064 человека, полностью иммунизированы двумя дозами – 11 806 077 человек.