У Кличко выгнали на улицы более 300 спецмашин для борьбы со снегом

В Киеве дорожные службы привлекли 309 единиц спецтехники для борьбы с последствиями снегопада.

Источник: Киевская администрация в Telegram

Дословно КГГА: "До начала осадков спецтехника "Киевавтодора" выехала на выходные позиции в город, чтобы оперативно приступить к обработке противогололедными средствами и уборке снега.

В течение ночь в столице работали 309 единиц спецтехники и 195 дорожных работников в составе 34 бригад по ручной уборке".

Фото КГГА

Детали: Отмечается, что противогололедными средствами обработали мосты и путепроводы, подъемы и спуски, брусчаточные покрытия, тротуары, остановки, лестницы подземных и надземных переходов.

Сообщается, что снегопады в столице ожидаются всю неделю.

Для справки: КК "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.