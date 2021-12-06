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Глава Мюнхенской конференции: Украина могла бы ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО

Понедельник, 6 декабря 2021, 09:25
Глава Мюнхенской конференции: Украина могла бы ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО
Вольфганг Ишингер. Фото Getty Images

Запад мог бы рекомендовать Украине ориентироваться в отношениях с НАТО на Финляндию, которая является членом Европейского Союза, но не входит в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Handelsblatt.

"Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО", – сказал Ишингер.

Он также заявил, что "пока" не верит в возможность масштабного военного вторжения России в Украину.

"В Москве знают, что цена за это будет намного выше выгоды. Но хорошо бы России об этом напоминать, что НАТО и сделал в эти дни", ­– добавил Ишингер.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые ранее не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Подробнее читайте в статье: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс,

а также: Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.

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Темы: УкраинаНАТО
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