Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid в Киеве: Выздоровлений больше, чем новых больных

Понедельник, 6 декабря 2021, 09:40
Covid в Киеве: Выздоровлений больше, чем новых больных
Фото КГГА

За сутки 5 декабря в Киеве обнаружили 704 больных коронавирусом, 21 человек умер, 1 081 больной преодолел вирус.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 704 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 21 летальный случай от вируса. 1 081 человек преодолел коронавирус".

Детали: Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Днепровском (158), Деснянском и Шевченковском (по 102) и в Оболонском (87) районах.

За сутки госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 306 012 случаев коронавируса, 7 705 больных умерли, преодолели вирус 268 585 жителей города.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: