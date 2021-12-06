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Covid в Киеве: Выздоровлений больше, чем новых больных

Понедельник, 6 декабря 2021, 10:40
Фото КГГА

За сутки 5 декабря в Киеве обнаружили 704 больных коронавирусом, 21 человек умер, 1 081 больной преодолел вирус.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 704 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 21 летальный случай от вируса. 1 081 человек преодолел коронавирус".

Детали: Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Днепровском (158), Деснянском и Шевченковском (по 102) и в Оболонском (87) районах.

За сутки госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 306 012 случаев коронавируса, 7 705 больных умерли, преодолели вирус 268 585 жителей города.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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