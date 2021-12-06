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Связная Шухевича Ольга Илькив умерла на 102-м году жизни

Понедельник, 6 декабря 2021, 11:04
Ольга Илькив. Фото c Facebook

Известная львовянка, связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича Ольга Илькив умерла на 102-м году жизни.

Источник: Львовский городской совет

Прямая речь мэра Львова Андрея Садового: "Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны".

Для справки: Ольга Илькив – связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Зверобой"), политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени.

Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

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Украинская правда
Темы: ЛьвовУПА
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