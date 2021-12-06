Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Связная Шухевича Ольга Илькив умерла на 102-м году жизни

Понедельник, 6 декабря 2021, 10:04
Связная Шухевича Ольга Илькив умерла на 102-м году жизни
Ольга Илькив. Фото c Facebook

Известная львовянка, связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича Ольга Илькив умерла на 102-м году жизни.

Источник: Львовский городской совет

Прямая речь мэра Львова Андрея Садового: "Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны".

Для справки: Ольга Илькив – связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Зверобой"), политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени.

Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

Читайте также: Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича 

Ольга Ільків: 101 рік служіння Богові й Україні (за програмою ''Ген українців'')

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовУПА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Львов
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
"Укрпочта" возобновила работу отделения во Львове, которое пострадало от ракетной атаки
Российская ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до 10
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: