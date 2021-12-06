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Новый канцлер Австрии принял присягу

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:46

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в понедельник принял присягу у нового канцлера страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Die Presse.

Бывший глава МВД Карл Нехаммер присягнул после отставки Себастиана Курца со всех политических постов и отставки временно заменявшего Курца Александра Шалленберга.

Сразу после него присягнут еще пять новых членов правительства. Александр Шалленберг вернулся на должность министра иностранных дел, которую он занимал в правительстве Курца.

Напомним, 2 декабря Себастиан Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

Александр Шалленберг заявил, что уйдет в отставку, как только партия определится с назначением следующего лидера. В пятницу Австрийская народная партия избрала Нехаммера своим новым главой.

Нехаммер, уроженец Вены – бывший профессиональный военный и многолетний партийный чиновник.

В январе 2020 года он был назначен министром внутренних дел. В то время как он занимал должность, Австрия пережила первый исламистский теракт, во время которого в ноябре прошлого года были убиты четыре человека. Нехаммер поддерживал жесткую иммиграционную политику Курца.

Читайте на эту тему: Коррупционное землетрясение: как в Австрии уволили премьера и что ждет страну.

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Темы: АвстрияЕвропа
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