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В Харькове ждут Зеленского и парад: площадь Свободы перекрыли, репетируют

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:34
В Харькове ждут Зеленского и парад: площадь Свободы перекрыли, репетируют

В Харькове проходит репетиция парада в честь 30-летия Вооруженных сил Украины, на котором должен быть президент Владимир Зеленский.

Источник: сообщения Минобороны, местный сайт Status Quo, Telegram-канал Харьков Live

Детали: На площади Свободы проходит репетиция парада. В центр Харькова стянули военную технику. Вечером сюда должен с официальным визитом прибыть Зеленский.

На площади пройдет военный марш и передача военной техники боевым бригадам: армия получит три танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей Казак-2М1.

Начало празднования – в 18. Также планируется вручение боевых знамен и почетных наименований воинским частям и награждение военнослужащих государственными наградами.

Мероприятие закончится концертом рок-группы "Друга Рика".

Как сообщало Минобороны, подобные празднования пройдут одновременно в Харькове, Одессе, Краматорске, селе Озерное Житомирской области, Львове и Киеве.

"В рамках празднования между этими городами будет проведен телемост "Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное", – сообщили в Минобороны.

Что этому предшествовало:

  • 6 декабря президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием и отправился с рабочей поездкой в ​​Харьковскую и Донецкую области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковармия
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