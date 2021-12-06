Полиция ищет взрывчатвку во всех школах Харькова
Понедельник, 6 декабря 2021, 16:34
Полицейские проверяют все школы Харькова на наличие взрывчатки из-за звонка о минировании.
Источник: пресс-служба полиции Харьковской области
Детали: Около 11:15 в полицию поступило сообщение о минировании шести школ Харькова.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.
По распоряжению начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области взрывотехники проверяют все школы на наличие взрывчатки.
Украинская правда