Полиция ищет взрывчатвку во всех школах Харькова

Полицейские проверяют все школы Харькова на наличие взрывчатки из-за звонка о минировании.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Детали: Около 11:15 в полицию поступило сообщение о минировании шести школ Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

По распоряжению начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области взрывотехники проверяют все школы на наличие взрывчатки.