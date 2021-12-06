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Полиция ищет взрывчатвку во всех школах Харькова

Понедельник, 6 декабря 2021, 15:34
Полиция ищет взрывчатвку во всех школах Харькова
Иллюстративное фото "Радио Свобода"

Полицейские проверяют все школы Харькова на наличие взрывчатки из-за звонка о минировании.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Детали: Около 11:15 в полицию поступило сообщение о минировании шести школ Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

По распоряжению начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области взрывотехники проверяют все школы на наличие взрывчатки.

Украинская правда
Темы: Харьковполициядети
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