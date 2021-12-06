НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы за 21 млн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит информацию о проживании нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы в незадекларированном доме в Козине, что под Киевом.
Источник: ответ НАПК на запрос "Слова и дела"
Детали: Журналисты Bihus.Info идентифицировали дом Кивы в Козине, благодаря видео из обысков, которые фиксировал его коллега из ОПЗЖ Вадим Рабинович.
В частности, благодаря видео Рабиновича удалось идентифицировать у Кивы трехэтажный дом в Козине.
Этот дом в марте 2020 года выставили на продажу за 21 млн грн или же на долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц.
В то же время, в декларации Кивы отсутствует информация об аренде или покупке недвижимости в Козине. Из недвижимости у нардепа указан только участок в Полтавской области и квартира дочери.
Дом имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах - 8 комнат.
Во время обыска Кива объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.
В НАПК на запрос журналистов ответили, что в случае подтверждения информации о проживании Кивы в незадекларированном доме, "будут приняты меры в соответствии с законодательством".
Дословно НАПК: "В случае подтверждения предоставленной Вами информации о нарушениях субъектом декларирования требований закона о финансовом контроле в 2020 году, Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства".
Что было раньше:
- 21 ноября журналисты-расследователи узнали, что Кива живет в незадекларированном имении под Киевом, который стоит больше 21 миллиона гривен.
- 1 декабря журналисты сообщили, что во время обысков в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы обнаружили картину, на которой он изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.