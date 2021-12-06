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НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы за 21 млн

Понедельник, 6 декабря 2021, 15:45
НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы за 21 млн
фото: BIHUS.INFO

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит информацию о проживании нардепа "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы в незадекларированном доме в Козине, что под Киевом.

Источник: ответ НАПК на запрос "Слова и дела"

Детали: Журналисты Bihus.Info идентифицировали дом Кивы в Козине, благодаря видео из обысков, которые фиксировал его коллега из ОПЗЖ Вадим Рабинович.

В частности, благодаря видео Рабиновича удалось идентифицировать у Кивы трехэтажный дом в Козине.

Этот дом в марте 2020 года выставили на продажу за 21 млн грн или же на долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц.

В то же время, в декларации Кивы отсутствует информация об аренде или покупке недвижимости в Козине. Из недвижимости у нардепа указан только участок в Полтавской области и квартира дочери.

Дом имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах - 8 комнат.

Во время обыска Кива объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

В НАПК на запрос журналистов ответили, что в случае подтверждения информации о проживании Кивы в незадекларированном доме, "будут приняты меры в соответствии с законодательством".

Дословно НАПК: "В случае подтверждения предоставленной Вами информации о нарушениях субъектом декларирования требований закона о финансовом контроле в 2020 году, Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Что было раньше: 

  • 21 ноября журналисты-расследователи узнали, что Кива живет в незадекларированном имении под Киевом, который стоит больше 21 миллиона гривен.
  • 1 декабря журналисты сообщили, что во время обысков в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы обнаружили картину, на которой он изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Украинская правда

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Темы: КиваВерховная РадаНАПКдекларациикоррупция
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