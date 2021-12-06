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Полиция задержала "апостола", который "заминировал" Офис президента

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:19
фото НПУ

Дважды судимый 47-летний житель города Васильевка Запорожской области оказался автором звонка о заминировании Офиса президента 5 декабря.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "Он уже дважды отбывал наказание за совершение общественно опасного деяния в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи. На этот раз злоумышленник "заминировал" Офис президента в Киеве. В настоящее время нарушитель задержан...".

Детали: Отмечается, что 5 декабря примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который представился "Апостолом" и сообщил, что Офис президента в городе Киеве заминирован.

Информацию передали столичной полиции.

По результатам принятых мер реагирования информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители установили автора ложного сообщения. Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств.

Псевдоминер задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

 

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В пресс-службе полиции Запорожской области УП уточнили, что 6 декабря мужчине было сообщено о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, совершенном повторно.

В полиции уточнили, что мужчина в 2000 году официально поставлен на учет в Запорожскую областную психиатрическую больницу. В 2020 и 2021 годах он находился на лечении в психдиспансере.

Правоохранители отмечают, что суд должен решить его дальнейшую судьбу, учитывая эту информацию.

Обновлено: 8 декабря Васильевский районный суд избрал лже-минеру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Силовики напоминают гражданам, что за так называемый "телефонный терроризм" правонарушителям грозит немалое наказание – лишение свободы до шести лет, а за повторные действия – до восьми лет за решеткой.

Украинская правда
Темы: полиция
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