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Чтобы не провоцировать Путина: Канада не будет отправлять дополнительные войска в Украину

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:38
канадские инструкторы в Украине, фото: Минобороны

Канада не планирует направлять дополнительные войска в Украину на фоне информации о возможном вторжении России. Глава канадских вооруженных сил Уэйн Эйри опасается, что расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать президента России Владимира Путина.

Источник: начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, который пребывал с визитом в Украине, в интервью The Globe&Mail

Прямая речь Эйри: "То, что мы делаем с операцией UNIFIER... свидетельствует о долгосрочной приверженности Украине.

Но следует быть очень осмотрительными относительно баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятия с другой стороны. Здесь ведущую роль обязательно должна играть дипломатия.

Я тут (в Украине – ред.). У нас здесь более 200 военнослужащих – это одна из самых больших, если не самая большая иностранная миссия тренировки.

Украина для нас номер один по программе обучения военному сотрудничеству. Поэтому, в общем, это достаточно сильная демонстрация поддержки".

Напомним: Канада отправляет группу из около 200 военных в Украине каждые полгода. Их мандат рассчитан до конца марта 2022 года.

Темы: КанадаУкраинаВооруженные силыРосcияПутин
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