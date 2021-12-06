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ЕС в среду утвердит санкции против российских наемников Вагнера - СМИ

Понедельник, 6 декабря 2021, 18:17

Послы Евросоюза планируют утвердить санкции против российских наемников Вагнера.

Об этом сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду должны одобрить санкции против группы Вагнера и трех россиян, связанных с этой группировкой, в ​​рамках глобального режима санкций в области прав человека", - отметил журналист в Twitter.

Отдельно ЕС также впервые наложит санкции на двух россиян и три российские организации, подпадающие под сирийский режим санкций, добавил журналист.

Европейский Союз в середине ноября согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Впоследствии Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушением прав человека частной военной компанией Вагнера, обвинив Россию.

Темы: ЕСВагнерсанкции
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