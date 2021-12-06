Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС в среду утвердит санкции против российских наемников Вагнера - СМИ

Понедельник, 6 декабря 2021, 18:16

Послы Евросоюза планируют утвердить санкции против российских наемников Вагнера.

Об этом сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду должны одобрить санкции против группы Вагнера и трех россиян, связанных с этой группировкой, в ​​рамках глобального режима санкций в области прав человека", - отметил журналист в Twitter.

Отдельно ЕС также впервые наложит санкции на двух россиян и три российские организации, подпадающие под сирийский режим санкций, добавил журналист.

Европейский Союз в середине ноября согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Впоследствии Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушением прав человека частной военной компанией Вагнера, обвинив Россию.

Украинская правда
Темы: ВагнерЕСсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море

Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину

В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины

фотоМэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага

Столтенберг отклонил требование Путина не допускать Украину в НАТО

Новости 10 декабря: обострение в Азовском море, РФ и расширение НАТО

Все новости...
Вагнер
ЕС в среду утвердит санкции против российских наемников Вагнера - СМИ
Экс-разведчики ГУР говорят, что Офис президента угрожал уголовными преследованием
Частные военные компании: в тенях безнаказанности
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море
07:15
Сутки на Донбассе: враг 6 раз накрывал огнем позиции ВСУ
06:32
В США за сутки – более полутора тысячи смертей от Covid
05:42
Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину
04:44
Большинство случаев "омикрона" в США обнаружили у полностью вакцинированных лиц
03:45
Всемирный банк выделит $280 миллионов Афганистану через острый кризис
02:48
Moderna предоставит для COVAX 150 миллионов дополнительных доз ковид-вакцины
01:50
В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины
01:12
фотоМэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага
00:31
В Украину прибудет 2,5 млн доз ковид-вакцины CoronaVaс
Все новости...