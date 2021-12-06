Послы G7 обсудили с Ермаком закон об СБУ и избрание главы САП

Послы "Группы семи" (G7) на встрече с главой офиса президента Андреем Ермаком обсудили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений и завершение процедуры избрания главы Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление послы разместили в своем Twitter в понедельник.

"Послы G7 были рады обсудить украинскую безопасность и солидарность с Андреем Ермаком. Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений, как основы для превращения его в современную службу безопасности", - говорится в сообщении.

Послы также подчеркнули необходимость прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного суда.

Они снова подчеркнули, что процесс избрания нового Специализированного антикоррупционного прокурора должен завершиться быстро и в полной прозрачности.

Ранее послы G7 призвали уйти от ситуации отсутствия директора в НАБУ, заявив, что задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Послы G7 также неоднократно призывали одобрить во втором чтении законопроект о Службе безопасности Украины.