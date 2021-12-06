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В ЕС надеются к середине 2022 года вакцинировать от коронавируса 70% населения мира

Понедельник, 6 декабря 2021, 18:49

Евросоюз планирует нарастить передачу вакцин в другие страны мира, надеясь, что к середине 2022 года привить от коронавируса удастся 70% взрослого населения планеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Сейчас вакцинировано около 44% населения мира, и значительная доля доз, которые были использованы для этого, были экспортированы или переданы из Европы. Но мы сделаем больше, Мы нарастим усилия для помощи Африке, где показатели вакцинации ниже, чем в других частях мира. Наша цель – обеспечить вакцинацию 70% взрослого населения планеты до середины следующего года. Мы сможем контролировать пандемию только тогда, когда с ней будут бороться по всему миру", - сказала она.

Урсула фон дер Ляен отметила, что в настоящее время Евросоюз остается крупнейшим донором вакцин от коронавируса и уже предоставил 350 млн доз, которые в дальнейшем были переданы странам по всему миру. Наибольшую долю, около 300 млн., распределили через платформу COVAX, еще 45 млн. передали в рамках двустороннего сотрудничества.

По данным Европейского центра по противодействию и контролю заболеваний, в самом ЕС вакцинированы двумя дозами более 66% взрослого населения. Самые высокие показатели - в странах Севера и Запада, а самые низкие - в Болгарии. В последние месяцы прогресс вакцинации первыми дозами среди взрослых фактически прекратился, поскольку те, кто хотел вакцинироваться от коронавируса, давно получили возможность сделать это.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинация
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