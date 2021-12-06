Зеленский передал ВСУ сотни единиц вооружения и техники

Президент Владимир Зеленский, во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, сообщил о передаче украинской армии нового вооружения.

Источник: выступление Зеленского в честь 30-летия Вооруженных Сил Украины в Харькове

Прямая речь Зеленского: "Сегодня здесь и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат", десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М.1".

Детали: 6 декабря в Одессе Военно-морским силам официально передадут два патрульных катера типа Island – "Фастов" и "Сумы".

Главнокомандующий вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный вручил сертификаты военным частям.

Напомним: Зеленский 6 декабря поздравил военных на передовой.