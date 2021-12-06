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Погода на неделю: качели от -12 до +12, дожди и снег

Понедельник, 6 декабря 2021, 22:48

В Украине во вторник, 7 декабря, ожидаются дожди в западных и северных областях с мокрым снегом.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 7 декабря в западных и северных областях дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 3° до 2° мороза; на остальной территории дожди, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°.

В большинстве областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области 7 декабря дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром туман. Температура ночью в столице около 0°, днем ​​1-3° тепла; по области в течение суток от 3° тепла до 2° мороза.

В последующие два дня, 8-9 декабря, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода.

8 декабря мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в южной части преимущественно дождь, ночью в Одесской области местами значительный дождь (в юго-восточных, днем ​​и в большинстве западных областей без существенных осадков). В Украине кроме западных и большинства северных областей, туман. Ветер северо-восточный, в южной и восточной частях страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток 0-5° мороза (ночью на западе до 9° мороза), в большинстве центральных областей 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7°, в Крыму до 9° тепла, днем ​​4-9°, на крайнем юге до 14°.

9 декабря ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, днем ​​без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 4-9°, на западе до 12° мороза, днем ​​0-5° мороза; в течение суток в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях от 2° мороза до 3° тепла, на остальной территории 3-8° тепла.

В столичном регионе 8 декабря осадки преимущественно в виде мокрого снега; ветер северо-восточный, 7-12 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза.

9 декабря ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков; ветер северо-западный, 3-8 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем ​​0-5° мороза.

На дорогах гололедица.

В пятницу, 10 декабря, в западных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°; на остальной территории преимущественно без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-6° тепла, на юге страны ночью около 0°, днем ​​4-10° тепла.

11 декабря ночью в Украине, днем ​​в западных, северных, местами в центральных областях небольшие осадки преимущественно в виде снега; температура в западных областях ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°, в южной части ночью 0-5° тепла, днем ​​6-12° тепла, на остальной территории ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​0-6° тепла.

В Киеве 10 декабря преимущественно без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла. 11 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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Темы: погода
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