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В Киеве горели две квартиры, погиб мужчина

Вторник, 7 декабря 2021, 02:52
В Киеве горели две квартиры, погиб мужчина
фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве вечером произошло два пожара, в одном из которых погиб мужчина.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Детали: После 17 часов 6 декабря пожары произошли на улицах Лифаря и Кубанской Украины в Деснянском районе столицы.

В первом случае возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома.

"В ходе тушения и разведки из помещения были спасены 2 человека и выведены на свежий воздух. От медицинской помощи они отказались", - сообщают спасатели.

Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома.

В ходе гашения было обнаружено тело мужского пола без признаков жизни.

Причины и обстоятельства обоих пожаров будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним: Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе Киева, восемь павильонов сгорели.

Украинская правда

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Темы: Киевпожар
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