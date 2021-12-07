В Киеве горели две квартиры, погиб мужчина
В Киеве вечером произошло два пожара, в одном из которых погиб мужчина.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
Детали: После 17 часов 6 декабря пожары произошли на улицах Лифаря и Кубанской Украины в Деснянском районе столицы.
В первом случае возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома.
"В ходе тушения и разведки из помещения были спасены 2 человека и выведены на свежий воздух. От медицинской помощи они отказались", - сообщают спасатели.
Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома.
В ходе гашения было обнаружено тело мужского пола без признаков жизни.
Причины и обстоятельства обоих пожаров будут устанавливаться правоохранителями.
Напомним: Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе Киева, восемь павильонов сгорели.