Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве горели две квартиры, погиб мужчина

Вторник, 7 декабря 2021, 03:52
фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве вечером произошло два пожара, в одном из которых погиб мужчина.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Детали: После 17 часов 6 декабря пожары произошли на улицах Лифаря и Кубанской Украины в Деснянском районе столицы.

В первом случае возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома.

"В ходе тушения и разведки из помещения были спасены 2 человека и выведены на свежий воздух. От медицинской помощи они отказались", - сообщают спасатели.

Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома.

В ходе гашения было обнаружено тело мужского пола без признаков жизни.

Причины и обстоятельства обоих пожаров будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним: Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе Киева, восемь павильонов сгорели.

Украинская правда
Темы: Киевпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА

Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря

Глава посольства США анонсировала санкции против коррупционеров из Украины

уточненоСБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar

видео День рождения на госдаче: журналисты выяснили, кто приезжал поздравлять Ермака

Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях эскалации в Украине

Все новости...
Киев
Из-за футбола работу транспорта в Киеве продлят на час
Синоптики объявили штормовое предупреждение: туман и опасность лавин
Covid в Киеве: Выздоровлений больше, чем новых больных
Последние новости
14:01
Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА
13:45
Приземление самолета с Протасевичем совершал офицер КГБ – СМИ
13:43
Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря
13:40
В Украине с пятницы запретят одноразовые пластиковые пакеты
13:37
Хотели набить купола на свинье: киевский тату-салон оказался в центре зооскандала
13:37
Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками
13:16
В Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы
12:53
Глава посольства США анонсировала санкции против коррупционеров из Украины
12:50
Символ изменений: у Pantone назвали главный цвет 2022 года
12:48
В "Укргаздобыче" планируют сменить руководителя
Все новости...