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Главные новости понедельника и ночи: ситуация с Covid, Пентагон о наращивании войск РФ

Вторник, 7 декабря 2021, 07:00
Главные новости понедельника и ночи: ситуация с Covid, Пентагон о наращивании войск РФ
фото: Getty Images

Ляшко говорит об улучшении ситуации с Covid, но советует готовиться к новой волне; Пентагон заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной — актуальные новости 6 декабря и ночи.

О ситуации с Covid

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19. В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась. Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Также комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря. "Красный" уровень карантинных ограничений решили отменить в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.

С 6 декабря Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения для невакцинированных граждан. В "желтой" зоне эпидемиологической опасности теперь запрещено посещение заведений общественного питания и спортзалов без наличия по крайней мере одной дозы вакцини против коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного результата ПЦР-теста.

О США и российской угрозе

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию вокруг Украины, которая характеризуется дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны России.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусСШАРосcия
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