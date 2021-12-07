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"Политическая провокация": Китай отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Вторник, 7 декабря 2021, 06:34
Политическая провокация: Китай отреагировал на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
фото: МОК

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь назвал дипломатический бойкот Олимпиады-2022 "вопиющей политической провокацией".

Источник: Лицзянь, Посольство Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки

Прямая речь: "Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине – это встреча для всех спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира. Именно они должны быть в центре внимания…

Международное сообщество, включая МОК, высоко оценивает подготовительную работу".

"…зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позирования и манипуляций.

Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать "дипломатический бойкот". Это принятие желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование.

Это… вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 миллиарда китайского народа".

Детали: Лицзянь отметил, что США должны "действовать в соответствии с общим олимпийским духом" и "избегать политизации спорта".

Если США не изменят свою позицию, "Китай примет решительные контрмеры", – подчеркнул Лицзянь.

Что было раньше: США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

Украинская правда

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Темы: КитайСШАспорт
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