В День ВСУ боевики 5 раз нарушали "тишину", дважды – из запрещенного оружия
6 декабря со стороны боевиков на востоке Украины зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра 7 декабря
Детали: Незаконные вооруженные формирования, подконтрольные России, в понедельник вели огонь из подствольных гранатометов в направлении Песков.
В сторону Катериновки в Луганской области российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Недалеко от Шумов оккупанты вели обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
По украинским позициям у Майорска противник стрелял из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 7 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.