Байден может предложить дипдомата Бриджит Бринк на должность посла США в Украине – СМИ

Президент США Джо Байден может выбрать в качестве кандидата на должность посла в Украине опытного кадрового дипломата Бриджит Бринк.

Об этом пишет "Foreign Policy" со ссылкой на источники из числа бывших и нынешних чиновников, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, окончательное решение пока не принято несмотря на то, что должность посла США в Киеве остается вакантной с 2019 года.

Бринк на данный момент возглавляет американское посольство в Словакии.

Назначение многих послов проходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Однако, бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отмечает, что администрация Байдена даже не подала кандидатуру, поэтому нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

"Вы не можете винить Теда Круза, потому что они еще не прислали имя в Сенат. Это непростительно", - сказал он.

Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию до сих пор.