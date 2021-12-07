Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден может предложить дипдомата Бриджит Бринк на должность посла США в Украине – СМИ

Вторник, 7 декабря 2021, 10:39
Бриджит Бринк, фото с сайта посольства США в Словакии - sk.usembassy.gov

Президент США Джо Байден может выбрать в качестве кандидата на должность посла в Украине опытного кадрового дипломата Бриджит Бринк.

Об этом пишет "Foreign Policy" со ссылкой на источники из числа бывших и нынешних чиновников, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, окончательное решение пока не принято несмотря на то, что должность посла США в Киеве остается вакантной с 2019 года.

Бринк на данный момент возглавляет американское посольство в Словакии.

Назначение многих послов проходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Однако, бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отмечает, что администрация Байдена даже не подала кандидатуру, поэтому нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

"Вы не можете винить Теда Круза, потому что они еще не прислали имя в Сенат. Это непростительно", - сказал он.

Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию до сих пор.

Темы: СШАдипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
США
На фоне угрозы из России Украина попросила у США оружие, в частности "афганское" – СМИ
Байден поговорил с лидерами Германии, Италии, Франции и Британии перед видеоконференцией Путиным
Главные новости понедельника и ночи: ситуация с Covid, Пентагон о наращивании войск РФ
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...