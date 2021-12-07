Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые санкции США и ЕС могут ударить по российскому рублю – Bloomberg

Вторник, 7 декабря 2021, 11:00
Новые санкции США и ЕС могут ударить по российскому рублю – Bloomberg
фото: pixabay

США и ЕС рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения России в Украину.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Дословно: "Американские и европейские союзники взвешивают введение санкций против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты в случае вторжения президента Владимира Путина в Украину, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

По словам источников, санкции - в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций - являются одними из вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник.

По их словам, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке".

Детали: Варианты санкций были описаны двумя людьми, знакомыми с вопросом, которые попросили не называть их имени.

Самым радикальным вариантом, как сообщали ранее СМИ, было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но "это нанесло бы ущерб рядовым гражданам", поэтому в США более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

Ранее американская разведка сообщила, что РФ может вторгнутся в Украину с численностью 175 тысяч военнослужащих в следующем году.

Россия отрицала планы развязать войну, но также заявила, что США и европейские страны должны сократить свою поддержку Украине, установив "красные линии", которые включают запрет на вступление Украины в НАТО.

Отмечается, что телефонный разговор Байдена с Путиным 7 декабря призван разрядить напряженность, которая обострилась после того, как наращивание российских войск вызвало опасения перед войной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор лидеров РФ и США будет эквивалентом личной встречи и более содержательным, чем простой телефонный звонок.

Песков сказал, что Путин "с большим интересом" выслушает предложения Байдена по Украине".

Главное требование Путина - обязательные гарантии от США и их союзников о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не разместит там оружие, которое Россия считает угрозой.

Напомним:

  • Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.
  • Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.
  • Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.
  • Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСШАРосcияЕСденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: