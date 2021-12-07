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Новые санкции США и ЕС могут ударить по российскому рублю – Bloomberg

Вторник, 7 декабря 2021, 12:00
фото: pixabay

США и ЕС рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения России в Украину.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Дословно: "Американские и европейские союзники взвешивают введение санкций против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты в случае вторжения президента Владимира Путина в Украину, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

По словам источников, санкции - в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций - являются одними из вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во время разговора с Путиным во вторник.

По их словам, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке".

Детали: Варианты санкций были описаны двумя людьми, знакомыми с вопросом, которые попросили не называть их имени.

Самым радикальным вариантом, как сообщали ранее СМИ, было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но "это нанесло бы ущерб рядовым гражданам", поэтому в США более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты.

Ранее американская разведка сообщила, что РФ может вторгнутся в Украину с численностью 175 тысяч военнослужащих в следующем году.

Россия отрицала планы развязать войну, но также заявила, что США и европейские страны должны сократить свою поддержку Украине, установив "красные линии", которые включают запрет на вступление Украины в НАТО.

Отмечается, что телефонный разговор Байдена с Путиным 7 декабря призван разрядить напряженность, которая обострилась после того, как наращивание российских войск вызвало опасения перед войной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор лидеров РФ и США будет эквивалентом личной встречи и более содержательным, чем простой телефонный звонок.

Песков сказал, что Путин "с большим интересом" выслушает предложения Байдена по Украине".

Главное требование Путина - обязательные гарантии от США и их союзников о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не разместит там оружие, которое Россия считает угрозой.

Напомним:

  • Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.
  • Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.
  • Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.
  • Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Украинская правда
Темы: санкцииСШАРосcияЕСденьги
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