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Синоптик предупреждает о ледяном дожде

Вторник, 7 декабря 2021, 12:07
фото Unsplash

В ближайшие сутки в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь, мокрый снег и даже ледяной дождь.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По ее данным, в среду самой холодной будет западная часть Украины - ночью -5-9 градусов, днем ​​-1-5 градусов.

На Севере, в Винницкой области ночью 0-4 мороза, днем ​​около нуля, в Киевской и Житомирской областях -1-3 градуса.

В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем ​​+2+5 градусов, в Днепре с районами до +6 градусов.

На Востоке ночью +2+6, днем ​​+4+11 градусов.

И на Юге – настоящая температурная весна, ночью +4+7, днем ​​+5+13 градусов.

Диденко предостерегает, что циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем, что не просто некомфортно, но и опасно для дорог, тротуаров.

Осадков избежат восточная часть Украины, Запорожье, Крым и Днепропетровщина, а также Волынь.

В Киеве в среду - дождь и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега, гололедица, ледяной дождь. Ожидается северо-восточный порывистый ветер. Ночью и днем ​​-1-4 градуса.

Прямая речь: "Словом, если и существует синоптическая какабека, то как раз – это оно".

Поэтому нагружаем себя побольше делами офисно-домашними, кто может - развлечениями, погружаемся во внутренний свет и хороших людей, отвлекаемся интересными событиями от в общем-то нормальных природных явлений начала зимнего периода - все по атмосферному плану и это нормально".

Украинская правда
Темы: погода
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