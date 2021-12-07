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Киев возьмет кредит в €100 млн, чтобы купить 137 троллейбусов и 50 вагонов метро

Вторник, 7 декабря 2021, 12:18
Киев возьмет кредит в €100 млн, чтобы купить 137 троллейбусов и 50 вагонов метро
Фото КГГА

Киев в 2021 году возьмет кредит до 100 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка, чтобы купить 137 троллейбусов и 50 вагонов метро.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на решение Киевсовета, принятое 7 декабря

Прямая речь первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника: "Запланировано взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на покупку троллейбусов большой и особенно большой емкости".

Детали: В частности, планируют приобрести 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра и 72 – длиной более 18,5 метра с низким полом. А также 50 новых вагонов метро с асинхронным тяговым приводом стоимостью до 50 млн. евро для Святошинско-Броварской линии подземки.

Поворозник сообщил, что срок кредита – до 15 лет, включая льготный период 3 года. Предельная процентная ставка за использование кредитных средств – 1,85% годовых в евро.

Украинская правда

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Темы: Киевкредиттранспорт
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