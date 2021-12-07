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Пожизненный срок получил рецидивист, задушивший женщину за имущество в 828 гривен

Вторник, 7 декабря 2021, 14:51
Пожизненный срок получил рецидивист, задушивший женщину за имущество в 828 гривен
иллюстративное фото Unsplash

К пожизненному лишению свободы приговорили убийцу, задушившего женщину за имущество стоимостью 828 гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "При принципиальной позиции представителя Офиса генерального прокурора житель города Синельниково Днепропетровской области осужден за умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, и разбой... Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества".

Детали: Отмечается: в суде прокурор доказал, что в ноябре 2016 года мужчина, неоднократно осужденный за совершение разбойных нападений, проник в квартиру своей знакомой решил ее убить из корыстных соображений.

Одной рукой рецидивист сжал шею потерпевшей, а другой обмотал ее лицо и руки липкой лентой, удерживая в таком положении до наступления смерти в результате механической асфиксии. После этого завладел ее имуществом на 828 грн.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой принуждения для убийцы.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораДнепропетровская областькриминал
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