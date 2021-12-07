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В Румынии на украинских туристов напала медведица

Вторник, 7 декабря 2021, 16:00
Иллюстративное фото, источник: pixabay

На двух украинских туристов на юге Румынии напала медведица, в результате инцидента они получили ранения.

Об этом написало местное издание Prahova, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в субботу 4 декабря неподалеку от замка Пелеш – летней резиденции румынских королей близ города Синая.

В районной жандармерии рассказали, что на экстренный номер около 18:30 поступил вызов о том, что на двух людей напала медведица.

 

Прибывшая на место команда выяснила, что 28-летний мужчина и 32-летняя женщина находятсяв сознании. У мужчины были ранения руки и ноги, у женщины - ранения ноги, их госпитализировали.

Мэр города Синая Влад Опреа впоследствии рассказал, что туристам нанес ранения не зверь, а они поранились сами, когда пытались скрыться и перескакивали забор с колючей проволокой. По его словам, медведицу могли испугать петарды, которые запускали рядом.

Мэр рассказал, что медведицу переместят в другое место, а ее детеныша передадут в центр защиты животных.

В Министерстве окружающей среды предоставили несколько другие детали, не упомянув о петардах, но отметив, что нападение могло спровоцировать приближение людей к медвежонку.

Сейчас Румыния имеет самую большую популяцию бурых медведей в Европе. Если после Второй мировой войны их количество составляло около 800, то на 2020 год их число оценивали ориентировочно в 6 тысяч и более.

Медведи часто выходят к людям, в том числе на популярных лыжных курортах. Прошлой зимой получили огласку два инцидента с медведями - один раз хищник погнался за лыжником, который ехал по склону. Во втором случае лыжный инструктор, сопровождавший группу туристов, отвлек медведя на себя и отвел его на безопасное расстояние, сняв все событие на экшн-камеру.

Румыния на средства Евросоюза проведет "перепись" своих медведей, от ее результатов будет зависеть дальнейшая правительственная политика по охоте на них.

Темы: Румыниятуризмчрезвычайное происшествие
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