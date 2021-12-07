Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевсовет выделил средства на премии медикам в декабре

Вторник, 7 декабря 2021, 15:39
Киевсовет выделил средства на премии медикам в декабре
иллюстративное фото КГГА

В Киевском городском совете внесли изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы, что позволит выплатить медикам премии в декабре.

Источник: пресс-служба Киевгорсовета

Детали: Решение было принято 7 декабря на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Его поддержали 95 депутатов.

С соответствующей инициативой выступил ранее градоначальник Виталий Кличко.

Планируется, что уже в декабре за счет сэкономленных бюджетных средств медицинские работники столицы получат: врачи – по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен, младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

По словам заместителя Кличко Анны Старостенко, в течение 2021 года медики вторичного и третичного звена получали ежемесячную безвозвратную финансовую помощь из городского бюджета: врачи – 5 тысяч грн, медсестры – 4 тысячи грн, младший медицинский персонал – 2 тысячи грн. Нынешняя же доплата будет касаться и медицинских работников первичного звена.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кивамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кива
Второй после Трампа. Что происходит с империей торговых центров Вагифа Алиева
Обыск у волонтера Литинского связан с машинами для военных
Общественный транспорт Киева на 2 дня сменит время работы
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: