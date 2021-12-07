Киевсовет выделил средства на премии медикам в декабре

В Киевском городском совете внесли изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы, что позволит выплатить медикам премии в декабре.

Источник: пресс-служба Киевгорсовета

Детали: Решение было принято 7 декабря на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Его поддержали 95 депутатов.

С соответствующей инициативой выступил ранее градоначальник Виталий Кличко.

Планируется, что уже в декабре за счет сэкономленных бюджетных средств медицинские работники столицы получат: врачи – по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен, младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

По словам заместителя Кличко Анны Старостенко, в течение 2021 года медики вторичного и третичного звена получали ежемесячную безвозвратную финансовую помощь из городского бюджета: врачи – 5 тысяч грн, медсестры – 4 тысячи грн, младший медицинский персонал – 2 тысячи грн. Нынешняя же доплата будет касаться и медицинских работников первичного звена.