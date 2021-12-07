Kyiv Post возобновляет работу 8 декабря

Новый исполнительный директор англоязычного издания Kyiv Post Люк Шенье заявил, что с 8 декабря медиа возобновляет свою работу.

Источник: заявление Шенье на facebook-странице Kyiv Post

Прямая речь: "Kyiv Post возобновляет работу ежедневного обновления новостной ленты с 8 декабря. Мы собрали команду опытных и энергичных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике по публикации объективных новостей, анализа событий, мнений лидеров и развлекательных материалов.

Я искренне благодарен за всю поддержку и ответные реакции от наших читателей, которые мы получали в последние недели, и хочу поблагодарить за вашу терпеливость, пока мы были сосредоточены на реструктуризации принципов нашего отбора новостей".

Детали: Шенье извинился за технические неудобства у читателей, имевших подписку на сайте Kyiv Post до временной остановки работы. Он отметил, что все пользователи с подпиской должны получить финансовое возмещение за период, пока сайт не работал.

Кроме того, в 2022-2023 годах медиа хочет запустить версии сайта на нескольких языках: французском, арабском, русском, украинском и немецком.

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