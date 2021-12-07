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Kyiv Post возобновляет работу 8 декабря

Вторник, 7 декабря 2021, 18:04

Новый исполнительный директор англоязычного издания Kyiv Post Люк Шенье заявил, что с 8 декабря медиа возобновляет свою работу.

Источник: заявление Шенье на facebook-странице Kyiv Post

Прямая речь: "Kyiv Post возобновляет работу ежедневного обновления новостной ленты с 8 декабря. Мы собрали команду опытных и энергичных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике по публикации объективных новостей, анализа событий, мнений лидеров и развлекательных материалов.

Я искренне благодарен за всю поддержку и ответные реакции от наших читателей, которые мы получали в последние недели, и хочу поблагодарить за вашу терпеливость, пока мы были сосредоточены на реструктуризации принципов нашего отбора новостей".

Детали: Шенье извинился за технические неудобства у читателей, имевших подписку на сайте Kyiv Post до временной остановки работы. Он отметил, что все пользователи с подпиской должны получить финансовое возмещение за период, пока сайт не работал.

Кроме того, в 2022-2023 годах медиа хочет запустить версии сайта на нескольких языках: французском, арабском, русском, украинском и немецком.

Предыстория: 

  • 8 ноября на сайте Kyiv Post появилось сообщение, что издание временно приостанавливает работу. В команде журналистов тогда заявили о давлении со стороны владельца Аднана Кивана и вмешательстве в редакционную политику. Почти вся команда уволилась в знак протеста. Сам Киван опроверг утверждение о давлении на себя со стороны властей и вмешательстве в работу журналистов.
  • 9 ноября послы европейских стран выразили свою обеспокоенность из-за возможного закрытия издания.
  • 11 ноября Люк Шенье говорил, что он попытается договориться с командой уволенных журналистов.
  • 15 ноября уволенные журналисты основали собственное издание Kyiv Independent.
  • 22 ноября Kyiv Independent запустили свой сайт.

Украинская правда
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