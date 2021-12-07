Kyiv Post возобновляет работу 8 декабря
Новый исполнительный директор англоязычного издания Kyiv Post Люк Шенье заявил, что с 8 декабря медиа возобновляет свою работу.
Источник: заявление Шенье на facebook-странице Kyiv Post
Прямая речь: "Kyiv Post возобновляет работу ежедневного обновления новостной ленты с 8 декабря. Мы собрали команду опытных и энергичных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике по публикации объективных новостей, анализа событий, мнений лидеров и развлекательных материалов.
Я искренне благодарен за всю поддержку и ответные реакции от наших читателей, которые мы получали в последние недели, и хочу поблагодарить за вашу терпеливость, пока мы были сосредоточены на реструктуризации принципов нашего отбора новостей".
Детали: Шенье извинился за технические неудобства у читателей, имевших подписку на сайте Kyiv Post до временной остановки работы. Он отметил, что все пользователи с подпиской должны получить финансовое возмещение за период, пока сайт не работал.
Кроме того, в 2022-2023 годах медиа хочет запустить версии сайта на нескольких языках: французском, арабском, русском, украинском и немецком.
Предыстория:
- 8 ноября на сайте Kyiv Post появилось сообщение, что издание временно приостанавливает работу. В команде журналистов тогда заявили о давлении со стороны владельца Аднана Кивана и вмешательстве в редакционную политику. Почти вся команда уволилась в знак протеста. Сам Киван опроверг утверждение о давлении на себя со стороны властей и вмешательстве в работу журналистов.
- 9 ноября послы европейских стран выразили свою обеспокоенность из-за возможного закрытия издания.
- 11 ноября Люк Шенье говорил, что он попытается договориться с командой уволенных журналистов.
- 15 ноября уволенные журналисты основали собственное издание Kyiv Independent.
- 22 ноября Kyiv Independent запустили свой сайт.