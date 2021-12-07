Польша усиливает карантин: с 15 декабря новые ограничения для заведений и транспорта

Правительство Польши в связи с нарастанием эпидемии коронавируса анонсировало усиление ограничений со следующей недели, 15 декабря.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщают польские СМИ, среди которых RMF24.

Работа общественного транспорта будет разрешена с заполнением мест на 75%, ресторанов и гостиниц – на 30%. Заведения могут превышать эти ограничения только за исключением вакцинированных гостей. Такие же правила распространяются на театры, кинотеатры, спортивные заведения и церкви.

Nowe zasady bezpieczeństwa od 15 grudnia👇 pic.twitter.com/ZK9WASmCeN — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 7, 2021

Клубы и дискотеки закрываются.

Вдобавок, в новогодние дни 31 декабря – 1 января в любых закрытых помещениях нельзя будет собирать более 100 человек.

Напомним, в последнюю неделю ежедневный прирост заражений в Польше начал приближаться к максимумам предыдущей волны, в отдельные дни регистрировали около 30 тысяч заражений.

С 1 декабря Польша уже усилила ограничения на количество посетителей заведений, снизив порог до 50% - без учета вакцинированных.