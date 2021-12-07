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Лукашенко предоставил беларусское гражданство еще 450 украинцам

Вторник, 7 декабря 2021, 19:33
Александр ЛУКАШЕНКО. ФОТО З САЙТУ PRESIDENT.GOV.BY

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 декабря указ, согласно которому белорусское гражданство предоставили 448 украинцам.

Источник: сайт Лукашенко

Детали: Отмечается, что это лица сами обратились по данному вопросу после 8-часового брифинга Лукашенко журналистам.

В целом с августа около 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.

Напомним: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины.

Темы: БеларусьукраинцыЛукашенко
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