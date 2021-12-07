Лукашенко предоставил беларусское гражданство еще 450 украинцам
Вторник, 7 декабря 2021, 18:33
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 декабря указ, согласно которому белорусское гражданство предоставили 448 украинцам.
Источник: сайт Лукашенко
Детали: Отмечается, что это лица сами обратились по данному вопросу после 8-часового брифинга Лукашенко журналистам.
В целом с августа около 1,2 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.
Напомним: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины.