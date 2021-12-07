Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 90% учителей уже полностью привиты в Украине – МОН

Вторник, 7 декабря 2021, 19:09
Более 90% учителей уже полностью привиты в Украине – МОН
Шкарлет, фото: МОН

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что полный цикл вакцинации уже прошли 588 319 работников школ, это 90,2% от общего количества.

Источник: Шкарлет в Telegram

Детали: Сейчас еще более 43 тысяч педагогов ожидают второй дозы вакцины.

Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют:

  • Днепропетровская область – 98%;      
  • Луганская – 97,3%;
  • Сумская – 96,5%;
  • Харьковская – 95,6%;
  • Черкасская – 95,4%.

Дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне продолжается в 415 школах. Отмечается, что на прошлой неделе таких школ было около 750.

Напомним: В случае "красного" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать учебные заведения, в которых работает не менее 100% вакцинированных работников.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобразованияШкарлет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Минобразования
Новый глава МОН Лесной подал диссертацию на проверку на плагиат в НАОКВО
Новый глава МОН Лисовый обвиняется в плагиате: реакция министра и детали ситуации
Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: