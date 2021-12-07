Более 90% учителей уже полностью привиты в Украине – МОН
Вторник, 7 декабря 2021, 20:09
Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что полный цикл вакцинации уже прошли 588 319 работников школ, это 90,2% от общего количества.
Источник: Шкарлет в Telegram
Детали: Сейчас еще более 43 тысяч педагогов ожидают второй дозы вакцины.
Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют:
- Днепропетровская область – 98%;
- Луганская – 97,3%;
- Сумская – 96,5%;
- Харьковская – 95,6%;
- Черкасская – 95,4%.
Дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне продолжается в 415 школах. Отмечается, что на прошлой неделе таких школ было около 750.
Напомним: В случае "красного" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать учебные заведения, в которых работает не менее 100% вакцинированных работников.
Украинская правда