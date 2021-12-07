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Более 90% учителей уже полностью привиты в Украине – МОН

Вторник, 7 декабря 2021, 20:09
Шкарлет, фото: МОН

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что полный цикл вакцинации уже прошли 588 319 работников школ, это 90,2% от общего количества.

Источник: Шкарлет в Telegram

Детали: Сейчас еще более 43 тысяч педагогов ожидают второй дозы вакцины.

Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют:

  • Днепропетровская область – 98%;      
  • Луганская – 97,3%;
  • Сумская – 96,5%;
  • Харьковская – 95,6%;
  • Черкасская – 95,4%.

Дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне продолжается в 415 школах. Отмечается, что на прошлой неделе таких школ было около 750.

Напомним: В случае "красного" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать учебные заведения, в которых работает не менее 100% вакцинированных работников.

Украинская правда
Темы: МинобразованияШкарлет
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