Более 90% учителей уже полностью привиты в Украине – МОН

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что полный цикл вакцинации уже прошли 588 319 работников школ, это 90,2% от общего количества.

Источник: Шкарлет в Telegram

Детали: Сейчас еще более 43 тысяч педагогов ожидают второй дозы вакцины.

Наибольшее количество привитых двумя дозами работников школ демонстрируют:

Днепропетровская область – 98%;

Луганская – 97,3%;

Сумская – 96,5%;

Харьковская – 95,6%;

Черкасская – 95,4%.

Дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне продолжается в 415 школах. Отмечается, что на прошлой неделе таких школ было около 750.

Напомним: В случае "красного" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать учебные заведения, в которых работает не менее 100% вакцинированных работников.