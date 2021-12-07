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Новости 7 декабря: переговоры Байдена и Путина, масштабное ДТП на Черниговщине

Вторник, 7 декабря 2021, 20:06
Новости 7 декабря: переговоры Байдена и Путина, масштабное ДТП на Черниговщине
Фото: белый дом

Байден и президент РФ Владимир Путин провели переговоры; грузовик и маршрутка столкнулись на Черниговщине, число погибших выросло до 13 — актуальные новости 7 декабря.

О переговорах Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели встречу в формате видеоконференции, она продлилась два часа и пять минут. Ожидалось, что ключевой темой разговора будет Украина.

Разговор начался около 17:00 по киевскому времени. Согласно сообщениям обеих сторон, ключевой ее темой должна быть Украина. Коммюнике по итогам встречи еще не обнародованы.

Напомним, Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании. В Кремле заявляли, что разговор президентов США и РФ будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.

О ДТП в Черниговской области

Тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на трагедию и сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".

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Темы: БайденПутинДТП
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