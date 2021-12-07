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Минюст Грузии оштрафовали за слив видео с Саакашвили

Вторник, 7 декабря 2021, 20:37
Минюст Грузии оштрафовали за слив видео с Саакашвили
скриншот с видео

Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Минюст и Специальную пенитенциарную службу страны за публикацию кадров якобы приема пищи экс-президентом Михаилом Саакашвили и его доставки в тюремный госпиталь.

Источник: сайт Службы          

Дословно: "Решением государственного инспектора Министерство юстиции Грузии и Специальну пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 закона Грузии "О защите персональных данных.

В частности, Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба раскрыли личные данные Михаила Саакашвили, а именно - информацию о продуктах, купленных в магазине пенитенциарного учреждения и потребленных, а также о его продуктах питания. рациона, видеоролики, на которых запечатлены факты приема пищи Михаилом Саакашвили в медицинском кабинете, и фотографии, на которых запечатлены принятые им пищевые добавки…

…в нарушение пунктов a, b, c, d статьи 4 Закона о защите личных данных".

Детали: Отмечается, что в свое оправдание Минюст и пенитенциарная служба ответили, что показали эти видео из-за "высокого общественного интереса", а также потому, что якобы распространялась "ложная информация" об ухудшении здоровья Саакашвили.

Из-за этого, объясняют они, "в обществе существовала возможность совершения актов насильственного характера, которые ставили под угрозу как государственную, так и общественную безопасность", а также наносился ущерб репутации пенитенциарного учреждения".

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Предыстория:

  • 1 октября гражданин Украины Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • На Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку. 
  • Позже пенитенциарная служба опубликовала видео от 1, 2 и 3 ноября, на которых видно, как Саакашвили сидит в медицинском пункте и ест что-то ложкой из небольших пластиковых стаканчиков.
  • Саакашвили после публикации этих видео отказался от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его "питания".
  • 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, после его перевода в военный госпиталь из тюремной больницы.

Украинская правда

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Темы: ГрузияСаакашвили
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