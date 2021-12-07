Минюст Грузии оштрафовали за слив видео с Саакашвили

Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Минюст и Специальную пенитенциарную службу страны за публикацию кадров якобы приема пищи экс-президентом Михаилом Саакашвили и его доставки в тюремный госпиталь.

Источник: сайт Службы

Дословно: "Решением государственного инспектора Министерство юстиции Грузии и Специальну пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 закона Грузии "О защите персональных данных.

В частности, Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба раскрыли личные данные Михаила Саакашвили, а именно - информацию о продуктах, купленных в магазине пенитенциарного учреждения и потребленных, а также о его продуктах питания. рациона, видеоролики, на которых запечатлены факты приема пищи Михаилом Саакашвили в медицинском кабинете, и фотографии, на которых запечатлены принятые им пищевые добавки…

…в нарушение пунктов a, b, c, d статьи 4 Закона о защите личных данных".

Детали: Отмечается, что в свое оправдание Минюст и пенитенциарная служба ответили, что показали эти видео из-за "высокого общественного интереса", а также потому, что якобы распространялась "ложная информация" об ухудшении здоровья Саакашвили.

Из-за этого, объясняют они, "в обществе существовала возможность совершения актов насильственного характера, которые ставили под угрозу как государственную, так и общественную безопасность", а также наносился ущерб репутации пенитенциарного учреждения".

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