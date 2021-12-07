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Нигерийские боевики подожгли автобус с пассажирами, есть погибшие

Вторник, 7 декабря 2021, 23:55
Нигерийские боевики подожгли автобус с пассажирами, есть погибшие
KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images

В Нигерии боевики подожгли автобус с пассажирами, по меньшей мере, 30 человек погибли.

Источник: Сануси Абубакар, пресс-секретарь северо-западной полиции штата Борно, и местные жители в Reuters

Детали: Санус Абубакар сообщил, что автобус с 24 пассажирами был подожжен вооруженными людьми. По его словам, семь человек сбежали с травмами и были доставлены в больницу.

Но двое жителей, которые прибыли на место происшествия и помогли унести тела, сказали Reuters, что автобус был перегружен, а тела сгорели до неузнаваемости. Они насчитали части тел не менее 30 человек, включая женщин и детей.

По словам жителей, жители села попали в засаду на дороге, соединяющей район местного самоуправления Сабон Бирни и деревню Гидан Бава в штате Борно.

Как сообщается, в прошлом году боевики совершили жестокие нападения на жителей сел и пассажиров, проезжавших по автомагистралям, и похитили сотни школьников с целью получения выкупа на севере страны. Бандиты передвигаются на мотоциклах и прячутся в лесах, где они часто удерживают похищенных жертв в ожидании выкупа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Африка
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