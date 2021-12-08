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Covid в мире: Больше всего новых больных в США, Франции и Германии

Среда, 8 декабря 2021, 05:55
ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

За сутки 6 декабря в мире было обнаружено 598 586 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 107 642 заражения, во Франции – 59 019, в Германии – 51 592. Кроме того, в Британии – 45 691 случай, в России – 31 096.

Украина с 8 655 больными на 16 месте в мире между Бразилией и Индией. В Европе Украина находится на 11 месте.

7 718 человек в мире умерли от вируса за сутки. Украина по этому показателю (467 смертей) на 4 месте в мире, в Европе – третья.

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Напомним: 6 декабря в Украине госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 349 человек, выздоровели 22 878 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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